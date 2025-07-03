Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) organizasyonuyla düzenlenen “Çevre Sempozyumu” tamamlandı.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre, Halk Sağlığı ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert yaptığı açıklamada, sempozyumun 27- 28 Haziran tarihlerinde KTTB Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yer aldığını belirtti.

Sempozyuma, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden konuşmacıların katıldığını ifade eden Mert, katılımcıların çevre, ekoloji ve halk sağlığı konularında sunum yaptıklarını kaydetti.

Mert açıklamasında, sempozyumun tamamının Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandığını ve izlemek isteyenler için erişime açık olduğunu belirtti.

Sempozyumda, Türkiye’den Doğa Bilimci, Biyolog ve Doğaperest Prof. Dr. Ali Demirsoy “Küresel İklim Krizi”; Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa ve Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey “Lefke CMC Bakır Madeni Çevresel ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, Karpaz Dostları Derneği Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu “Atatürk ve Çevre” konularında sunum yaptı.

Açıklamada, panellerin; Kentleşme ve Çevre’, ‘Gıda Üretimi, Beslenme ve Çevre’, ‘Çevre Kirliliği Kaynakları ile Mücadele’, ‘Çevre Sorunları, İnsan ve Toplum Etkileşmesi’, ‘Çevre Sorunları ve Ülkemizdeki Örnek Projeler’ ile ‘Doğal Yaşam ve Çevresel Etkileşim’ ana başlıklarında yapıldığı ifade edildi.