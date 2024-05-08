“Çeteler üniversitelere zarar vermemeli, soruşturmanın takipçisiyiz”

Sahte diploma ve fatura soruşturması kapsamında gündeme gelen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yönetimi “sorumluluk bilinciyle hiçbir etki altında kalmadan hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceklerini” açıkladı.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu suretle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da soruşturmaya zarar vermeyecek şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Şeffaflık esasına göre kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.

İşte Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi basın açıklaması:

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kurucuları, Üniversite genelinde yaşanan usulsüzlükleri tespit ettiği gibi 5 Şubat 2024 tarihinde KKTC Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Birimi’ne yazılı şikâyette bulunmuştur.

Bu süreçte hem mali alanda yapılan yolsuzluklar hem de akademik alanda yapılan usulsüzlükler belgeli bir şekilde tespit edilerek başta Üniversite Yöneticileri ve Personelleri olmak üzere örgütlü çete şeklinde hareket eden 9 kişi hakkında şikâyette bulunulmuştur. Yargısal sürecin ve ayrıntılı araştırmaların devam etmesiyle yeni tespitler ortaya çıkmış ve 30 kişinin tutuklu yargılanması süreci başlamıştır.

Örgütün çökertilmesine ilişkin çalışmalar, Kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde ve hiçbir bilgi veya belgenin gizlenmediği şeffaf bir ortamda aralıksız 95 gündür devam etmektedir. Bu çerçevede 117 farklı şikâyete ilişkin 3 binin üzerinde doküman ve kanıt Polis Genel müdürlüğü personellerine teslim edilmiştir. Kolluk Güçlerimizin hep yanındayız ve dava sonuçlanana kadar bu doğrultuda ilerleyeceğiz.

Üniversitemizde gerçekleşen bu üzücü olaylar, bir ahlaki sorundur ve vicdani sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle hiçbir etki altında kalmadan hukuki süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin saygıdeğer siyasi iradesine, bilhassa sürecin başından beri, yolsuzlikların aydınlatılması için açık destek veren ve irade gösteren Sn. Başbakan Ünal Üstel’e, Kolluk Güçlerine, İdari Yetkililere ve özelde Güzelyurt halkı olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve Kuzey Kıbrıs Medyasına sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu usulsüzlüklerin Kurucumuz tarafından şikayet edilmesi sürecinde sahip oldukları bilgi ve belgelerle bizleri destekleyen çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu tür çetelerin diğer üniversitelere de zarar vermelerinin önüne geçmek adına kendi Üniversitelerinde yapacakları iç denetim faaliyetleri için Yükseköğretim Paydaşı olarak her türlü desteğe hazırız. Çünkü Biz, büyük bir aileyiz. Soruşturma süreci, büyük bir irade ve sabır gerektiren, külfetli bir süreçtir. Lakin bu sürecin sonunda Kuzey Kıbrıs üniversiteleri her bakımdan temizlenmiş ve itibar kazanmış olacaktır. Nitekim, YÖĶ ve YÖDAK, iki ülke hükümetlerinin cesareti ve iradesiyle şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir sayısal bir kayıt sistemini de devreye almak için fedakarane biçimde çalışmaktadır.

Bu suretle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da soruşturmaya zarar vermeyecek şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Şeffaflık esasına göre kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.