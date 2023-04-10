Cesurer: Saat 12.00 itibariyle elektrik arızalarına müdahale etmeyeceğiz

EL-SEN Başkanı Cesurer, saat 12.00 itibariyle elektrikle ilgili arızalara müdahale etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Yenidüzen'e konuşan Cesurer, bu kararın Yönetim Kurulu'na ait olduğunu, geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerini ifade etti. Cesurer, vatandaşa da seslenerek, "Lütfen buzluktaki iki tavuğum gitti diye üzülmesinler, memleket elden gidiyor" şeklinde konuştu.

"TC Elçisi Meclis önünde soytarılıklar gördüğünü söylemiş, biz 40 yıldır görüyoruz"

Kapının kırılmasının ardından açıklama yapan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, TC'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun dün Karpaz'da yaptığı bir konuşmada "1 haftadır meclis önünde soytarılıklar görüyorum" dediğini ifade ederek, "Biz 40 yıldır soytarılıklar görüyoruz" dedi.

Cesurer, başbakan ve bakanların bugünler için değiştirildiğini iddia etti.