Cesurer: Esas şimdi başlıyor

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin, elektrik faturalarının yarı yarıya düşmesi için başlatıldığını vurguladı.

AKSA'nın Türkiye'deki AKP Hükümeti tarafından desteklendiğini belirten Cesurer, bu şirketin hükümetlere baskı yaparak bu noktaya geldiğini vurguladı. Cesurer, "Biz bir avuç kalsak da, yurttaşın iki katı fatura ödemesine izin vermeyeceğiz. Basını satın aldılar, bakanları değiştirdiler... Neden? Bugün için! Gerekli yatırımları yapmamak için" şeklinde konuştu.

Ülkesini satanları tek tek afişe edeceklerini belirten Cesurer, arızalara müdahale etmeyeceklerini yineledi.

Teknecik'teki termik santralin devre dışı kaldığını, farklı noktalarda kesintiler baş gösterdiğini belirten Cesurer, "Bu noktadan itibaren hiçbir arıza giderilmeyecektir" dedi.

Faturaları artmasında ki esas sebebin AKSA'ya 30 milyon dolar üzerinde verilen kira kaynaklandığını belirten Cesurer, "bu mücadele çalışanlar için değil, halk için" şeklinde konuştu.

"Sanmayın ki bu yasa geçince bu film bitecek" diyen Cesurer, "Esas film, bu yasanın geçmesinden sonra başlayacak" ifadelerini kullandı.