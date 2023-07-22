Cep telefonu, 150 Euro ve 7 bin TL’yi sirkat etti

Lefkoşa Surlariçi’nde 2 Temmuz 2023 tarihinde cep telefonunu, 150 Euro ve 7 bin TL nakit parayı sirkat eden M.G tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgi veren polis memuru Halil İbrahim Gizmen, zanlı M. G.’nin 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Surlariçi’nde gerçekleştiğini söyledi.

Zanlının birlikte olduğu kimliği meçhul şahıslar ile henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Güzelyurt’ta sakin K.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak ciddi bir şekilde darp ederek, Samsung A20 marka cep telefonunu ve 150 Euro ve 7.bin TL nakit parayı sirkat ettiklerini belirtti.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine 21 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, sözlü beyanında konu telefonunun ikamet adresinde olduğunu söylemesi üzerine mahkeme emri ile ikametgâhında yapılan aramada konu cep telefonu bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, olayla ilgili aranan şahıslar olduğunu, bulunması gereken emareler ve alınması gereken ifadeler olduğundan soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.