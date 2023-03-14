Cep telefonları 5 saat çalışmayacak

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm mobil hatlarının 15 Mart tarihinde yaklaşık 5 saat kesintiye uğrayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu kesintilerin 4G/4.5G sistemine geçiş süreciyle ilgili yapılacak çalışmalardan kaynaklanacağı ve 00.30-06.00 saatleri arasında, bölge bölge meydana geleceği ifade edildi.

BTHK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilgilendirme | 4G/4.5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkemizde hayat bulması için Teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında mobil operatörlere kiralanmış olan frekans kanallarının değişimi ve yeniden düzenlenmesi elzemdir. Bu doğrultuda, 15 Mart 2023 tarihi 00:30-06:00 saatleri arasında bölge bölge frekans kanallarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. Frekans kanalları düzenlenirken Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations (TELSİM) abonelerinin (ülkemizde yerel operatörlerden hizmet alan tüm aboneler) söz konusu tarih ve zamanda mobil haberleşme hizmetlerinde (cep telefonları, POS cihazları, Araç takip cihazları vb.) kesintiler yaşayabileceğini saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.