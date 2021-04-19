“Cenevre’ye olumlu bir sonuç hedefleyerek gidiyoruz”

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Cenevre’ye olumlu bir sonuç hedefleyerek gideceklerini söyledi.

Baf’ta açıklamalarda bulunan Nikos Hristodoulidis, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde yer alacak Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi toplantıya değindi.

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiadis ve müzakere ekibinin İsviçre’ye elinde çeşitli somut senaryolarla gideceğini belirten Hristodoulidis, "Bu senaryolar hiçbir şekilde, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesi dışında olmayacak" dedi.

Hristodoulidis, Cenevre’deki gayrı resmi görüşme ışığında Ulusal Konsey’in bir toplantı yapacağını, Anastasiadis’in ayrıca gayrı resmi görüşme öncesinde, çarşamba günü Atina’ya giderek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşeceğini duyurdu.

“Bu çok önemli görüşme için Cenevre’ye gitmeden önce bir haftamız var” diyen Christodoulides, Türk tarafının yaptığı açıklamaların kötümser havada olduğunu ancak her şeyin görüşmelerde ne olacağına bağlı olduğunu ifade etti.

"Cenevre’ye yalnızca olumlu bir sonuç elde etmek için gideceklerini" kaydeden Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

“Bizim için olumlu bir sonuç, Crans Montana’da kalınan yerden özlü müzakerelerin başlaması olacaktır. Tek amacımız, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon elde etmektir. Bu nedenle biz bütün senaryolara hazırız ve olumlu bir sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Kıbrıs’ta bir çözümün şeklini değiştirecek hiçbir tartışmaya girmeyeceğiz. Bu ister iki devlet ister bir konfederasyon olsun.

Bizim açımızdan bu tartışılmazdır. Müzakere sürecinde hâlihazırda elde edilmiş olanları kullanmamız gerekmektedir. Son görüşmeler birçok yakınlaşmayla sonuçlanmıştır, bazıları ilk kez elde edilmiştir. Amaç görüşmeleri buradan ele almak ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin 6 maddelik çerçevesiyle görüşmektir.

Endişelerden biri ademi merkezileştirilmiş (sorumluluğun dağıtıldığı) federasyon konusudur. Ancak güvenlik ve garantiler, idari bölgeyle ilgili fasıl gibi diğer konular da vardır. Bunlar önemli fasıllardır ve Anastasiadis’le müzakere ekibi, Cenevre’ye ellerinde somut senaryolarla gideceklerdir. Bunlar, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinin dışında değildir.”