Cenevre’deki görüşme öncesi görüş alış verişi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam adaya gelmesinin ardından bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Cenevre’ye gitmeden önce görüş alış verişinde bulunulacağı ifade edildi.

Ertuğruloğlu, düzenlenen basın toplantısında Cenevre’de garantör ülkelerle gerçekleştirilecek olan görüşmede ileride müzakere edilebilecek ortak bir zemin olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, özetle, “Uluslar arası camiada Kıbrıs Türk Halkının uğradığı haksızlıkların devam edip etmeyeceğine artık karar verecek. Ya yeni bir sayfa açılacak ya da haksızlığa devam etme kararlarını sürdürecekler. Samimi olmadıkları ortaya çıkacak. İki ayrı Kıbrıs olduğu gerçeğini kabul ederlerse yasal tek bir Kıbrıs gündeme gelebilir. Yoksa bu müzakereler yıllarca sürse de bir sonuca bağlanamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Cenevre’deki görüşmeler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere ülkeye geldiklerini belirtti. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, Cenevre’ye gitmezden önce son toplantıyı Ankara’da yapıp, oradan görüşmeye gideceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, “53 yılda TC ve KKTC son derece iyi niyetli bir yaklaşım içinde süreci idare etti, karşı taraf ise bu tavrı sergilemedi. Bunun sonucunda TC ve KKTC cezalandırılırken, onlar ödüllendirildi. Buna artık tahammülümüz yoktur.

Düşüncelerimizi açık olarak ortaya koyacağız. Onların da samimi görüşlerini ortaya koymasını bekliyoruz. Ortak zemin varsa yeni süreçte müzakerelere başlar.” dedi.