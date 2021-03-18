“Cenevre’de AB de olacak”

Kıbrıs Haber Ajansı, Avrupa Birliği’nin nisan ayında BM himayesinde Cenevre’de yapılacak Kıbrıs sorunu hakkındaki beşli gayri resmi konferansa katılacağını yazdı.

Habere göre, Bir Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Pazartesi günü Brüksel’de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Zirvesi (FAC) ile ilgili basına açıklama yaptığı sırada Kıbrıs Haber Ajansı’nın muhabirinin bir sorusu üzerine AB’nin Cenevre’deki Kıbrıs sorunundaki ilk aşama ve gelecek aşamalara da katılacağı yanıtı verdi.

Yetkili, “Avrupa Birliği Crans Montana’daki müzakerelere katıldığı statüyle BM himayesinde yapılacak konferansta hazır bulunacak. Hem Cenevre’deki ilk aşamada hem de devamla derinlemesine müzakerelerde” dedi.

Kıbrıs sorununun en zor diplomatik sorunlardan biri olduğuna işaret eden yetkili, ancak bulunacak olan herhangi bir çözümü Kıbrıs’ın AB üyeliği çerçevesinde olacağını belirtti.

Yetkili, “Topluluk müktesebatımız var AB’nin müzakerelere katılması mantıklıdır” diye sözlerine ekledi.