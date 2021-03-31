Cenevre öncesi diplomasi trafiği

Kıbrıs barışına yönelik Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde yapılan 5’li Zirve öncesinde yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.



Kıbrıslı liderler ve üç garantör ülke Türkiye, Yunanistan, İngiltere temsilcilerinin katılacağı zirvede, Avrupa Birliği temsilcilerinin de “gözlemci” statüsünde yer alma ihtimali var.



İngiliz Yüksek Komiseri siyasi partilerle, DİSİ yabancı diplomatlarla görüşüyor, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca Ada’daki temaslarına devam ediyor, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis konferansa AB’nin de katılması konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye temaslarını bekliyor.



Fileleftheros’un haberine göre, İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie ülkesinin Cenevre’deki gayriresmî konferansta iki tarafın “kartlarını açmasını” beklediğini açıkladı. Lillie, ülkesinin Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının “egemen eşitliği”, Kıbrıs Rum tarafının da “desantralize (kurucu unsurları güçlendirilmiş) federasyonu” izah etmesini beklediğini söyledi.



“Birleşmiş Milletler zemini…”



Lillie, Rum siyasi partiler ile sürdürdüğü temasları çerçevesinde dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştü. DİKO’dan yapılan açıklamada Papadopulos’un Lillie’ye “BM Genel Sekreteri tarafların hiçbirinin, özellikle de Türk tarafının masaya, BM kararlarında öngörülen müzakere zeminini değiştirecek öneriler koymasına müsaade etmemesi gerektiğini” söylediği kaydedildi.

Gazeteye göre Cenevre öncesinde yabancı diplomatlarla temaslarına devam eden DİSİ Başkanı Averof Neofitu da, dün Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Biver ile “Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri” görüştü. DİSİ’den yapılan açıklamada “Avustralya da ülkemizin yeniden birleştirilmesiyle ilgili çabalara destek veriyor” denildi.

Borrell: “4 ana gerilim…”



Borrell’in dün kendi bloğunda yayımladığı ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile ilgili kararlarını izah ettiği makalesinde “Avrupa Konseyi geçen hafta Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Borrell, Komisyon ile ortaklaşa sunduğu AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili raporda 4 ana gerilim unsuruna işaret

“Doğu Akdeniz’de deniz anlaşmazlıkları, Kıbrıs sorununun çözümü meselesi, bölgesel çatışmalarda özellikle de Libya ve Suriye’de farklı hedefler, Türkiye’deki demokratik standartların kötüleşmesi”

Jenca da temaslarını sürdürüyor

Haravgi ve Fileleftheros de BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın 3 günlük ziyaret için geldiği Ada’da temaslarını sürdürdüğünü haber verdi.

BM’nin resmî twitter hesabındaki paylaşımını kaynak gösterildiği haberinde Ada’daki BM Barış Gücü’nün görevi ve rolü ile ilgilenecek olan Jenca’nın Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Barış Gücü yetkilileri ve Ada’daki iki taraf ile görüşeceği kaydedildi.

Habere göre Jenca dün, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti başkanları ile Kıbrıs sorunuyla ilgili konuların ele alındığı bir görüşme yaptı.