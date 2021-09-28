YENİDÜZEN

Defin için Lefkoşa Türk Belediyesi Defin İşleri’ne başvuran acılı aile, ‘Pazar günü olmaz’ yanıtı aldı… Pazar günü Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’in babasının defnedildiğini öğrenmeleri üzerine ise, ‘ayrımcılığa’ tepki gösterdi.

Olcay Durusoy’u cuma akşamı kaybeden ve Pazar günü için defin edilmesini isteyen aile yakınları, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Defin İşlerinden ‘Pazar günü defin yapmıyoruz’ yanıtı aldıklarını anlattı. Bu yanıta karşın Pazar günü İbrahim Benter’in babasının Lefkoşa’da defnedildiğini dile getiren aile yakınları, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

“Cenazelerde de mi torpil yapılıyor?” diye soran aile yakınları, herkese eşit muamele yapılması ve kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini savundu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Defin İşleri Sorumlusu Münür Avşaroğlu ise Pandemiden dolayı Pazar günleri defin işlemi yapmadıklarını, uygulamanın bugünden itibaren kaldırılacağını belirtti. Ailenin iddialarını da yanıtlayan Avşaroğlu, “Pazar günkü defin, İbrahim Benter’in talebi ile Din İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı, İbrahim Benter, kendi imkânları ile bu defini gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı ilgilenmişti.” dedi.

Harmancı: “Birine ayrımcılık yapmadık ama yanlış yansıyacağını biliyorduk”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise 4-5 aydır Pazar günleri Pandemiden dolayı cenaze yapmadıklarını, Pazar gün, İbrahim Benter’in ‘kendi ekibimle defin işlemini gerçekleştirebilirim’ talebine karşın Belediye ekibi olmadan defin için izin verdiklerini anlattı.

Harmancı, yaşananlarla ilgili, “Bunu yaparken de yanlış anlaşılacağını tahmin etmiştik, bu nedenle de hemen organize olup Pazar günleri de defin işleri yapılabileceğini açıkladık. Birine ayrımcılık yapmadık ama yanlış yansıyacağını biliyorduk.” dedi.

Aile yakınları isyan etti: “Kurallar herkes için eşit olmalı”

“Cenazelerde de mi torpil yapılıyor?” diyen aile yakınları, kuralların herkes için geçerli olması gerektiğinin altını çizdi.

YENİDÜZEN’e konuşan aile yakınları, özetle şunları belirtti:

“Ailemiz morgda cenazemiz bekletilsin istemedi ama Cuma günü ölen yakınımızı da apar topar Cumartesi de defnetmek istemedik. Buna mecbur kaldık. Çünkü bize belediye ve defin işlerinden Pandemiden dolayı Pazar günü defin işlemi yapmıyoruz dendi.

Cumartesi günü apar topar cenazemizi gömmek zorunda kaldık. Ama Pazar günü Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter beyin babası defnedildi. Cenazelerde de mi torpil yapılıyor? Özellikle Başkan Mehmet Harmancı bize prosedür gereği, uzun süredir karar alındığını ve Pazar günü defin yapmadıklarını söyledi. Ekstra ücreti neyse ödemeye de hazırdık ama bunu bile sormadılar, Pazar günü defnedemeyiz dediler. Adamın öldüğünü defnettikten sonra gazetede duyurabildik. Çoğu kişi duymadan yakınımızı defnettik. Bu olur şey değil.” dedi.

“Haftada yedi gün defin olabilecek”

Lefkoşa Defin İşleri Sorumlusu Münür Avşaroğlu ise Başkan Mehmet Harmancı’nın İbrahim Benter ile konuştuğunu, Benter’in ‘kendi ekibimi getirip cenazemi defnederim’ demesi üzerine buna müsaade edildiğini, Lefkoşa Defin İşleri’nin ise sadece refakatçi olduğunu anlattı.

Avşaroğlu, bugünden itibaren haftada yedi gün, Pazar günü de dahil, cenaze saatleri içerisinde defin yapılacağı bilgisini de verdi.