Cenazeler bu gece adaya geliyor
Adıyaman’daki İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan KKTC kafilesinden 8 isim bu gece KKTC’ye getiriliyor. Cenazeler, Ercan- Adıyaman seferini yapan uçakla getirilecek.
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Adıyaman’daki İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan KKTC kafilesinden 8 isim bu gece KKTC’ye getiriliyor. Cenazeler, Ercan- Adıyaman seferini yapan uçakla getirilecek.
Adıyaman’daki aile yakınlarının ise farklı bir uçakla adaya getirileceği öğrenildi. Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi cenazelerin tamamı için “Deprem Şehitliği” alanı oluşturacağı açıklandı.
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Etiketler : cenaze