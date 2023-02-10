Cenazeler bu gece adaya geliyor

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan KKTC kafilesinden 8 isim bu gece KKTC’ye getiriliyor. Cenazeler, Ercan- Adıyaman seferini yapan uçakla getirilecek.

Adıyaman’daki aile yakınlarının ise farklı bir uçakla adaya getirileceği öğrenildi. Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi cenazelerin tamamı için “Deprem Şehitliği” alanı oluşturacağı açıklandı.