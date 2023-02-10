Cenazeler adaya gelmeye başladı
Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının naaşları adaya gelmeye başladı.
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Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının naaşları adaya gelmeye başladı.
Ercan havaalanına bu gece yarısı ulaşan uçakta depremde hayatını kaybeden iki kişinin tabutunun olduğu açıklandı.
Deprem sırasında Hatay’da bulunan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Atay Arkan, eşi Fatma Arkan’ın cenazeleri Kıbrıs’a ulaştı.
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