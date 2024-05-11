“Cenaze bekletiliyor”

Serap ŞAHİN

İkametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Koray Yetken, Kıbrıs’ın kuzeyinde sadece 1 Adli Tıp Uzmanının çalışması ve onun da yurtdışında olmasından dolayı gömülemedi.

Aynı gün ‘ani’ şekilde hayatını kaybeden 2 kişinin daha olduğu öğrenilirken bu doğrultuda 1 kişinin cenazesinin gömüldüğü, diğer cenazenin ise akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

33 yaşındaki Koray Yetken’in yakını YENİDÜZEN’e konuştu, “Büyük bir mağduriyetin içerisindeyiz” dedi.

Cenazenin 300 kiloya yakın olmasından dolayı Girne Akçiçek Hastanesi morguna sığmadığını ve şu an Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda bekletildiğini ancak oraya da sığıp sığmadığını bilmediklerini dile getiren Yetken’in yakını, Kıbrıs’ın kuzeyinde sadece bir tane Adli Tıp Uzmanı olduğunu onun da Türkiye’ye gitmesinden dolayı otopsinin yapılamadığını, cenazenin bekletildiğini söyledi.

Öte yandan iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı YENİDÜZEN’e açıklama yaptı. Bakanlık’tan gelen açıklamaya göre; otopsi uzmanının yurt dışında olması gibi elzem durumlarda Türkiye ile temas kurularak adli tıp uzmanının acil olan otopsilere girdiği belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs Perşembe 2024 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine gelen adli tıp uzmanının, hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden Koray Yetken’in yakını:

“Ülkede başka otopsi uzmanı yok”

Lapta’da önceki gün ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Koray Yetken’in yakını, Adli Tıp Uzmanı’nın Türkiye’de olmasından dolayı cenazenin bekletildiğini söyledi, “Morg yetersizliği de var. Kilosundan dolayı Girne Akçiçek Hastanesi’nin morguna sığmadı ve şu an Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda. Ama oradaki morga sığdı mı sığmadı mı bilmiyoruz. Cenaze dışarıdaysa patlayacak” ifadelerini kullandı.

Yetken’e kalp yetmezliği raporu verildiğini ancak otopsi yapılmadığı için cenazenin gömülemediğini belirten aile yakını, “Ülkede başka otopsi uzmanı yok. Bu ülkede çok eksik var. Gerçekten artık yaşanacak gibi değil” şeklinde konuştu.

Vefat eden Koray Yetken’in annesinin polise ifadeye çağrıldığını da dile getiren aile yakını, acılı annenin ayakta duracak gücü olmadığını söyledi, “İfade almak için polis de gidebilir. Anlayış gösterilmesi lazım” dedi.

“Büyük bir mağduriyetin içerisindeyiz”

“Tamamen büyük bir mağduriyetin içerisindeyiz” diyen Koray Yetken’in yakını Adli Tıp Uzmanı’nın Türkiye’den Pazartesi öğlen geleceğini ve Salı günü cenazeye müdahale edebileceğini bu durumda en erken Çarşamba günü gömme işlemini yapabileceklerini belirterek “1 cenaze 7 gün bekletilir mi? Kokacak” ifadelerini kullandı.

Tabutun ve mezarın hazır olduğunu dile getiren Yetken’in yakını “Hâkim ile polis arasında takıldık. Otopsiyi yapamıyorlar ve zorluk çıkarıyorlar. Bu hizmeti verecek gücünüz yoksa Anayasadan çıkartın” şeklinde konuştu, belirsizliğin içinde beklediklerini dile getirdi.

Cenazenin büyük olmasından dolayı fazla bekletilmemesi gerektiğini belirten Yetken’in yakını, “Bizim cenazemiz büyük. Çok fazla bekletilemez, kokacak. Nasıl kaldıracağız da gömeceğiz? Nasıl olacak? Biz de bilmiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

“3 kişinin otopsi işlemleri gerçekleştirildi”

İddialar üzerine YENİDÜZEN’e Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; otopsi uzmanının yurt dışında olması gibi elzem durumlar yaşanması halinde ortaya çıkacak aksaklıkları önlemek adına Türkiye ile temas kurularak adli tıp uzmanının acil olan otopsilere girdiği belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs Perşembe 2024 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine gelen adli tıp uzmanının, hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bekleyen acil otopsi olması durumunda gerekli işlemlerin yapılacağının belirtildiği açıklamada bu konuda Türkiye ile kalıcı bir çözüm için gerekli adımların atıldığı ifade edildi, Adli Tıp Kurumu ile haziran ayında bakanlığın protokol imzalayacağı açıklandı.

YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, adli tıp ile ilgili uzman desteği, otopsi sonuçlarının daha hızlı gelmesi, alt yapı desteği, bilir kişi desteği gibi konuların hayata geçmesinin amaçlandığını belirtildi.

3 kişi aniden rahatsızlanarak hayatların kaybetmişti:

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre önceki gün 3 kişi ikametgâhları içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti.

79 yaşındaki Kevin Dyer:

Bahçeli’de sakin Kevin Dyer (E-79) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetmişti.

54 yaşındaki Tüncay Metni:

Yenierenköy'de sakin Tüncay Metni (E-54), kalmakta olduğu ikametgâhında aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmişti. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı açıklanmıştı.

33 yaşındaki Koray Yetken:

Lapta’da sakin Koray Yetken (E-33), kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmişti.