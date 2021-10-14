Cemil Öğretmenden Dipkarpaz’da duyarlı davranış

Dipkarpaz İlkokulu'nda 10 yıldır öğretmen olarak görev yapan Cemil Gürsel, Apostolos Andreas Manastırı çevresinden 9 torba çöp topladı, Fotoğraf Sanatçısı Yıltan Taşçı bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, Gürsel’e teşekkür etti.

“Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin yap(a)madığını öğretmen Cemil Gürsel yaptı. Helal olsun Cemil Öğretmene...” diyen Taşçı, Dipkarpaz Belediyesi ve Çevre Dairesi'ni de eleştirdi.

Belediyenin yetki alanında olmamasına karşın yıllardır buradaki çöpleri aldıklarını anlatan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise bölgeyi geçen hafta temizlediklerini, uçurum alanındaki çöplerin toplanması için de ekiplerinin görevlendirildiğini anlattı.

Yurt dışında bulunan Coşkun, “Konu bilgimizde, bugün eylem vardı, ekiplerimiz yarın ilgilenecek” dedi.

Taşçı: “Teşekkürler Cemil Gürsel”

Taşçı’nın sosyla medya paylaşımı ise şöyle:

“DİPKARPAZ BELEDİYESİ'NİN VE/VEYA ÇEVRE DAİRESİ'NİN YAP(A)MADIĞINI ÖĞRETMEN CEMİL GÜRSEL YAPTI. HELAL OLSUN CEMİL ÖĞRETMENE...

Cemil Gürsel, 10 yıldır Dipkarpaz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan yurtsever bir kardeşimiz.

Dün öğleden sonra, fırsat bulup Apostolos Andreas Manastır'nın çevresindeki çöpleri topladı ve 9 torbaya doldurdu. Yaklaşık 4-5 torbalık çöpü de önümüzdeki günlerde toplayacak.

Aylardır yayınladığım rezaletin fotoğrafının yanına dün bana gönderdiği fotoğrafı da koyarak sizlerle paylaşıyorum.

Helal olsun sana Cemil Öğretmen... Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin aylardır toplamadığı çöpü sen topladın.

Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana. İyi ki varsın.”