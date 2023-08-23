Çembere dikkatsizce giriş yaptı, kazaya sebep oldu

Lefkoşa - Mağusa Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 07.30 sıralarında İnönü köyündeki çembere SM 453 plakalı aracıyla dikkatsizce giriş yapan 25 yaşındaki Aşkın Özyürekliler, Mağusa istikametine doğru seyreden 39 yaşındaki Orçun Çakır'ın kullanımındaki MU 417 plakalı araçla çarpıştı.

SM 453 plakalı araç, çapışmanın etkisiyle yol içerisinde tavan üzerinde devrildi.

Kaza sonucu yaralanan SM 453 plakalı araç sürücüsü Aşkın Özyürekliler, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin arından taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.