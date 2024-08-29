“Çember operasyonunda” yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İskele'de gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda, bir şahsın aracında ve ikametgahında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, zanlı M.S. tutuklandı.

Olay, 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında İskele'de meydana geldi.

İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin "Çember Operasyonu" adı altında gerçekleştirdiği trafik denetimleri sırasında, kontrol amaçlı durdurulan M.S. (E-29) adlı şahsın şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Aramada, araçta yaklaşık 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu ve emare olarak alındı.

Yapılan ileri soruşturma kapsamında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı M.S'nin Girne'deki ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 2 kilo 200 gram hintkeneviri türü, 35 gram MDMA türü uyuşturucu madde, LSD içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası, uyuşturucu kalıntısı taşıdığına inanılan 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2340 Dolar, 410 Sterlin ve 4110 TL nakit para ele geçirildi.

Zanlı M.S. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.