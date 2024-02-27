Cemal Arkut doğum gününde anıldı

CTP Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut geçtiğimiz Cumartesi çok sayıda seveninin katılımıyla doğum gününde Londra’da anıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Kıbrıs’ta yaşama veda eden Arkut’un anma töreninde dostları, Londra’da yaşayan CTP’liler hazır bulundu.

Kıbrıs’tan tören için CTP eski milletvekili Feridun Önsav ve CTP Lefkoşa eski İlçe Başkanı Mutlu Azgın da Londra’ya geldi.

Anma töreninde Cemal Arkut’un eşi Şenel Arkut, kızı Ayşe Arkut, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği Başkanı Derman Saraçoğlu, CTP eski milletvekili Feridun Önsav, CTP eski Lefkoşa İlçe Başkanı Mutlu Azgın, Cemal Arkut’un yakın dostu Hüsnü Kişi, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ferdi Sedat, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’nin merhum başkanı Hasan Raif’in kızı Şeniz Raif, Cemal Arkut ile ilgili anılarını, düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

Cemal Arkut’un doğum gününde gerçekleşen bu etkinlikte Mehmet Raif’in gitar dinletisi ve Aycan Saraçoğlu’nun şiirleri de renk kattı. Geceye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da video mesaj ile katıldı.