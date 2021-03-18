Çeler mükellef askerlerin sesini Meclis Kürsüsü’ne taşıdı: “Psikolojik olarak çöktük”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, mükellef askerlerin ‘izin mağduriyetini’ yeniden Meclis’e taşıdı.

Çeler, aylardır izne çıkamadığı için isyan noktasına gelen mükellef askerlerin kendisine ilettiği onlarca mesajı Meclis Kürsüsü’ne taşıdı. Mesajlarında aylardır izin kullanamadıkları için psikolojilerinin çökme noktasına geldiğini ifade eden mükellef askerler, Çeler’in aracılığı ile isyan etti.

Aralık ayından beri asker izinlerinin durdurulduğuna işaret eden TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, açılımlar olmasına karşın izin hakları olmasına karşın çavuşların izne çıkamadığının altını çizdi.

Çeler, üst rütbeli askerler izin kullanabilirken, mükellef askerlerin izin kullanamadığına özellikle dikkat çekti.

Başbakan Ersan Saner’in yanlış bilgilendirme ile bu sorunun çözüldüğünü söylese de, sorunun halen sürdüğünü belirten Çeler, mükellef askerlerin kendisine ilettiği mesajları Meclis Kürsüsü’nden okudu.

“Bir sonraki celpte askere gidecek biri bulunamayacak”

Gençlerin askerlikten daha da soğumaması adına GKK’nin bir an önce bu konuya el atması gerektiği görüşünü belirten Çeler, “Zaten bu çocukların hafta sonu gidecekleri bir yer yok, ailelerinin yanına gidecekler” dedi.

“Bu yaşananların ardından bir sonraki celpte askere giden bulunamayacak” diyen Çeler, bu gençlerin hepimizin çocukları olduğuna vurgu yaptı.

Bu gençlerin izinlerini kullanmasını sağlamanın hepimizin görevi olduğuna işaret eden Çeler, Hükümet’e bu konuya el atma çağrısı yaptı.

Çeler, “Bu çocukların daha çok psikolojik savaş içerisine girmemesi, devlete, ülkeye olan güvenlerinin sarsılmaması için izinlerini kullanabilmeleri elzemdir” dedi. Zeki Çeler, gençlerin ilettikleri mesajlar nedeniyle telefonlarına el konulmaması temennisinde de bulundu.