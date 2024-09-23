Çelebi'den eğitime destek

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Dikmen Anaokulu ve Pınarbaşı Anaokulu'nu ziyaret ederek ana sınıfı öğrencilerine "okula hoş geldin" çantaları hediye etti.

Dağıtılan çantaların içinde kalem, boyama kitapları, su termosları, kalem cüzdanları, silgi, beyaz tahta ve etkinlik kitabı gibi öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok malzeme yer aldı.

Başkan Çelebi, çocukların eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmalarını desteklemek ve okul heyecanlarını paylaşmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Öğrenciler ve aileler, bu anlamlı hediyelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Çelebi’nin eğitime verdiği önem ve katkı bir kez daha takdir topladı.