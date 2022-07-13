Çekmeceden 90 bin TL çalındı, iki tutuklu
Mağusa’da, faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun ofis odasındaki çekmecede muhafaza edilen 90 bin TL nakit para çalındı. Polis, olayla ilgili iki kişiyi tutukladı.
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Mağusa’da, 11-12 Temmuz tarihleri arasında, Danış Tunalıgil Sokak'ta faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun ofis odasındaki çekmecede muhafaza edilen 90 bin TL nakit paranın çalındığı bildirildi. Polis Basın Subaylığının basın bültenine göre, meselede zanlı görülen R.S.(E-31) ve T.Ç.(E-40) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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