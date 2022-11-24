Çekirdek Aileler İçin 4 Kişilik Yemek Takımı Seçimi

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Yemek, ailece ya da misafirlerin ağırlandığı bir ortamda keyifle zaman geçirilen, bir paylaşım alanı. Keyifli sohbetlerin yaşandığı yemek masalarında yemek takımları ise ortama renk veren, enerji katan öğeler.

Yemek takımı seçiminde evin genel dekorasyon konsepti, sofra örtüsü ya da duvar-halı gibi alanların renk seçimi önemli. 4 kişilik yemek takımları ise genellikle ailelerin tercih ettiği, günlük kullanıma uygun seçimler. 4 kişilik yemek takımları satın almayı düşünenler nelere dikkat etmeli?

Yemek takımında hangi parçalar var?

Yemek takımları, keyifli ve eksiksiz bir yemek masasının olmazsa olmazı. Çekirdek ailelerin en çok tercih ettiği yemek takımı konsepti olan 4 kişilik yemek takımları 12 ya da 16 parçadan oluşabiliyor. Yemek takımlarında, bir yemek masasında ihtiyaç duyulabilecek tüm öğeler yer alıyor.

Kütahya Porselen moderna 12 parçalık yemek takımında, 4 adet servis tabağı, 4 adet çukur tabak ve 4 adet çukur kase yer alıyor. Servis tabağı 24 santimetre, çukur tabak 20 santimetre, kase ise 15 santimetreden oluşuyor. Bununla birlikte tercih edilen yemek takımlarına göre bu boyutlar değişebilir. 16 parçalık yemek takımlarında yukarıdaki parçalara ek olarak pasta tabakları da bulunuyor.

4 kişilik yemek takımlarında hangi renkler öne çıkıyor?

Kaliteli bir yemek takımının, evin renkleri ile uyumlu olması önemli bir konu. Güzel yemeklere harika bir şekilde eşlik eden 4 kişilik yemek takımlarında, Türkiye’de porselen takım dendiğinde akla ilk gelen marka olan Kütahya Porselen’de geniş renk seçenekleri var. Antrasit ve gri yemek takımlarının yanında, daha sıcak bir ortam oluşturmak isteyenler için tarçın ve yavruağzı tonlarında ürünler mevcut. Altın ve siyah fileli yemek takımları, yeşil, kobalt gibi alternatifler de markanın ilgi gören ürünleri arasında.

Kalitesiyle sofralara ahenk katacak Kütahya Porselen 4 kişilik yemek takımları renk, model ve desen seçenekleriyle herkese hitap ediyor. Markanın online satış sitesinde, internete özel indirimlerle alışveriş yaparak ücretsiz kargo, kırık parça garantisi gibi avantajlarla dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Aynı zamanda fiyata göre sıralama yaparak, en ucuz yemek takımlarını da bulmak mümkün.