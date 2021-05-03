‘Çek hırsızlığı’, 2 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.A ve N.E mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren veren Polis Memuru Emrah Turgal, zanlıların emanetçi tarafından sirkat suçu ile mahkemede belirtti.

Polis, 08.04.2021 tarihinde Adli Şubeye gelen Ferhat Canpolat’ın vermiş olduğu bilgide, 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde 2500 dolar tutarındaki 20.05.2021 tarihli ve 10 bin TL tutarındaki Adiller Tic. LTD. tarafından iş karşılığı olarak kendi adına yazılmış olan iki adet çek yaprağını, zanlıların kırdırması amacı ile konu çeklerin arkalarını ciro edip verdiğini ancak herhangi bir ödeme alamadığının öğrenildiğini belirti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 02.05.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği zanlıların tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, meselede aranan bir şahıs, konu çekler ve alınması gereken ifadeler ve temin edilmesi gereken banka dökümleri ile birlikte zapt edilmesi gereken emareler olduğunu belirtip, bu aşamada zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.