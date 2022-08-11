Cazseverler adanın en eski caz buluşmasına hazır mısınız?

Murat OBENLER

Bir grup Kıbrıslı caz müzisyen/müziksever tarafından 1999 yılında başlatılan ve caz müzik severlerin en çok uğradıkları etkinlik olan Paradise Jazz Festival bu yıl 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Baf’a bağlı Gialia köyünde yer alan Val’s Place’de gerçekleşecek.

Hem başta adalı caz müzisyenler olmak üzere birçok yerli ve yabancı caz müzisyenini buluşturan hem de adanın dört bir yanından caz müziği severleri 2 günlük bir zengin caz programı ile mekana çekerek adeta geleneksel bir caz buluşmasına dönen etkinliğin 22. yaşında cazın klasik standartları, world,fusion ve deneysel yaklaşımlarının olduğu toplam iki gecede 10 performans yer alacak.

Kıbrıs Caz Müzisyenleri ve Turuncu Tren tarafından organize edilen festivalde bir kez daha caz müziğinin uyumlu ve huzur dolu şemsiyesi altında buluşacak caz severler eşsiz bir caz seçkisini dinleme imkanı bulacaklar.

Bu yıl yenilik olarak ise modern dans gösterileri ve genç yeteneklerin farklı sanatsal çalışmalarına daha çok yer açmak için festival yeni bir sahne daha oluşturacak.

Festival organizatörleri “Biz doğaya saygılı, müziğe aşık bir arkadaş grubuyuz ve ilham dolu, günbatımı, ay, esinti ve denizle iç içe bir yerde kaliteli zamansız anları kutlamak ve paylaşmak için yılda bir kez bir araya geliyoruz. Her şey bulunması zor olan bir basitlik içerisinde oluyor.” diyerek yola çıktıkları bu yolculuğu bu yıl da devam ettiriyorlar.

PROGRAM

19 Ağustos Cuma saat 21:30

Vasilis Philipou... “Colorful Emptiness” albüm sunumu (saat 21:30)

Vasilis Vasiliou ve Christina Polykarpou... Gaba Project (emprovize ağırlıklı düet)

“Alexia in a Jazz Mood”konseri... Alexia Vassiliou(vokal) ve eşlikçi müzisyenler Rodos Panayiotou- perküsyon, Andreas Rodosthenous- elektrik bas gitar, Giorgos Morfitis –keyboard

“ Happiness” project...yaratım ve performans Milena Ugren Koulas ve George Koulas

(enstrümanlar eşliğinde modern dans şovu)

Allusion Quartet konseri...Antreas Yerolatsitis (gitar), Omiros Miltiadous (vurmalılar),Marios Charalambous( tenor saksafon) ve Kyriakos Kesta(bas gitar)

20 Ağustos Cumartesi saat 21:30

Gaba Project devamı (polimorfik gösteri)

JAG quartet konseri...Roterdam-Hollandalı grup twist ağırlıklı modern caz klasikleri çalacak

Codarts alumni mezunu Kıbrıslı müzisyenler Johnny Agisilaou, yine mezunlardan Markos Mavromichalis ile Nikola Spasojevic ve Juriaan De Kok özgürlük,yaratıcılık ve emprovize dolu bir müzikal program hazırladı

The Duo ...Luca Warmer ve Nikos Charalambous(caz ve rocktan ilham alınarak akustik ve elektronik müziğin birleştiği deneysel çalışma)

“Meeting Point” dans gösterisi...Dansçı ve kareograf Milena Ugren Koulas ve dansçı Elena Gavriel,müzisyenler George Koulas ve Marios Takoushis.

Final konseri: The Odysseas Toumazou Trio feat. M. Charalambous project...gitarist ve besteci Odysseas Toumazou müzisyen arkadaşları ile birlikte improvize ve caz ezgilerini Akdeniz etkileri ile birleştirerek kendine özgü fusıon bir tarz ortaya çıkarıyor.

Girişin gece başına 20 Euro olduğu festival için 97747327 & 99971820 nolu telefonlar aranabilir veya paradisejazzfestival@gmail.com e-mail adresine mesaj atılabilir veya festivalin Facebook veya Instagram sayfaları takip edilebilir. Festivalin yer aldığı Val’s Restoranda vegan seçenekler de dahil birçok yemek ve içecek çeşidi gün boyunca sunulmaktadır.