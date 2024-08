Cazın Cenneti’nde 6 performansla kendinizden geçmeye hazırlanın

Murat OBENLER

Kıbrıs adasının caz müziği üzerine yoğunlaşan en büyük festivallerinden olan Paradise Jazz Festival bu yıl 24.kez cazseverlerle buluşacak. 23 ve 24 Ağustos’ta Baf’ın Gialia köyündeki Val’s Place’de yer alacak 2 günlük festival dünyadan ve Kıbrıs’tan önemli caz müzisyenlerini aynı sahnede buluşturacak. 6 gösteri ve iki doğaçlama seansından oluşan programda bu yıl piyano ve klavyeler iki gün boyunca sahneyi onurlandıran ana enstrümanlar olacak.



2 gecede 6 muhteşem gösteri

23 Ağustos Cuma akşamı Atina'dan org ustası George Kontrafouris ve onun Baby Triosu’nun ardından Andrei Voronetskii ve Dafni Koulas ile Küçük Yetenekli Uygulamalı Piyano performansı sahnede olacak ve gecenin finalini çok yönlü dünyaca ünlü Amerikalı klavyeci David Garfield yapacak.24 Ağustos Cumartesi akşamı ise efsane piyanist Bud Powell'ın müziğini “Working Quartet”in güçlü kadrosuyla sunacağı dinamik bir caz programıyla başlayacak. Hemen ardından piyanoda solo performans sergileyecek muhteşem klasik müzik piyanisti Manolis Neophytou ile Astor Piazzolla, Dmitri Shostakovich ve daha fazlasıyla caza kısa bir mola verilecek ve festivalin finalinde uluslararası alanda tanınmış bir caz gitaristi ve ud sanatçısı olan Amos Hoffman'ın başrolde olduğu, Kıbrıs ve Amerika'dan eski dostlar ve müzisyenlerin beklenmedik buluşması olan "Boston Buluşması" sahnede olacak.



Çağdaş cazın St. Louis'li ustası David Garfield, Kıbrıs’ta harika gösteriye hazır

1970'lerin başında bir genç olarak memleketi St. Louis'den Los Angeles'a taşındığından beri "Müzik yapıyorum" vizyonu ve misyonu çerçevesinde hareket eden ve son birkaç yılda bu vizyona tamamen uygun şekilde ve daha kapsamlı şekillerde yaşayan çağdaş cazın ustalarından David Garfield, Kıbrıs’ta Paradise Jazz Festival’de Kıbrıslı müzisyenlerin eşliğinde sahne alacak. Onlarca yıldır çok yetenekli klavyeci, besteci, aranjör ve kayıt sanatçısı olan Garfield kendisini müzisyen, müzik yönetmeni ve küresel organizasyonlar için sipariş edilen çeşitli temaların bestecisi sıfatlarıyla müzikal çevrelerin eklektik bir gücü olarak kanıtladı.

Çok yetenekli müzisyen, 70'lerde Willie Bobo, Freddie Hubbard ve Tom Scott'la başlayıp, Boz Scaggs ve George Benson'a katılarak ve 80'lerde ilk solo kayıtlarını yayınlayarak elli yılı aşkın bir süredir oldukça verimli bir kariyere sahip. Stüdyoda LA çevresinin elitleriyle çalışarak çok zaman geçirdikten sonra Garfield, Los Angeles sahnesinde kayıt yapmaya, turneye çıkmaya ve yerel olarak performans göstermeye devam etmek için Toto üyeleriyle güçlerini birleştirdi. David'in müziği çağdaş caz olarak sınıflandırılıyor. Tuşlu çalgılarda David Garfield ile birlikte sahnede gitarda Alexis Kassinos, basta Andreas Rodosthenous ve davulda Rodos Panayiotou’un yer alacağı programda Funk, soul ve latin aranjmanlı şarkılar da yer alacak.



Amos Hoffman'ın başrolde olduğu "Boston Buluşması" heyecanla bekleniyor

Boston'da birlikte eğitim gören ve birlikte çalan dost müzisyenlerden oluşan muhteşem beşlinin buluşması olan “Boston Buluşması” ile Akdeniz'in en büyük müzisyenlerinden biri olan Amos Hoffman sahne alacak. Vokalde Kıbrıs Caz hayranlarının yakından tanıdığı Ioanna Troulidou, bas- vokalde Irinaeos Koullouras, saksafon-klarnette George Krasides ve davul- perküsyonda George Koulas ile birlikte Orta Doğu ritimlerini ve melodik temalarını modern cazla harmanlamada öncü olarak tanınan, uluslararası alanda tanınmış caz gitaristi ve ud sanatçısı Amos Hoffman sahneye çıkacak.

Hoffman'ın müzik yolculuğu 6 yaşında gitar çalmaya başlamasıyla başladı, daha sonra ud'u da repertuarına ekledi. Hoffman bugüne kadar beş solo albüm çıkardı: “The Dreamer” (1999), “Na'ama” (2006), “Evolution” (2008), “Carving” (2010) ve en son çalışması “Back to Şehir” (2015). Ayrıca Avishai Cohen, Kiko Berenguer ve Jan Młynarski dahil olmak üzere dünya çapındaki sanatçıların çok sayıda albümüne katkıda bulunmuştur. Amos Hoffman, Jojo Records'tan çıkacak yeni albümü "Minor Operation"da ikonik oyuncular Santi Debriano ve Lenny White ile güçlerini birleştiriyor. Pek çok açıdan bu albüm, Hoffman'ın bir sanatçı olarak yolculuğunun doruk noktasını temsil ediyor; çünkü çok az sayıda çağdaş müzisyen caz ve geleneksel Arap ritimlerini Amos'un yaptığı kadar muhteşem bir harmanla iç içe geçiriyor.



Online bilet almayı ihmal etmeyin

Medochemie, Compass Developers, Ahead Music, Filokypros, Island-Oil Holdings, Loverlight, Tsiakkas Winery, Fly Again Irish Pub, and Grill, Sound & Beyond ve medya sponsorları Rock FM ve RIK’ın bu yılki sponsorlar listesini oluşturduğu festival ile ilgili(ücret, imkanlar, çadır alanı,yiyecek-içecek vb.) her türlü bilgiye https://paradisejazzfestival.com/24th-press-release/#General

ve onlinebilet reservasyonuna https://paradisejazzfestival.com/book-your-seat-24/#instructions adresinden ulaşılabilir. Saat 19.00’da kapıların açılacağı festivalde resmi program saat 20:30’da başlayacak.