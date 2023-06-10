Caz festivalinde İspanyol Katalan esintisi

Murat OBENLER

Etel Jazz tarafından bu yıl 8-11 Haziran tarihleri arasında 3.kez organize edilen ve dünyanın farklı coğrafyalarından 4 grubun 6 konser vereceği “Etel Uluslararası Jazz Festivali”, İspanyol Katalan ekibi Marc Uroz Quintet’in müthiş konseri ile devam ediyor.

Etkileyici sesi ile sahnede herkesi kendine hayran bırakan Marc Uroz’a piyanoda Vicente Marin, vurmalılarda Pau Gurpegui ve kontrabasta Miquel Casanova eşlik ederken yerli ve ülkemizdeki yabancı konuklardan oluşan müzikseverler keyif bir Cuma gecesi geçirdi.

Bolerodan flamenkoya ve özellikle 1930,40 ve 50’lerin Hollywood sinemasının cazla da buluşan altın çağını kendilerine özgü yorumlarıyla sahneye yansıtan Quintet müzikseverlere benzersiz bir sahne şovu sunarken konuklardan tam puan aldı.

Yumuşak sesi ile İspanya’nın ve Katalunya’nın romantik müzikleri ile Hollywood’un heyecan verici şarkılarının en güzel şarkılarını sahnede harmanlayan Marc Uroz festivale ayrı bir tat kattı.