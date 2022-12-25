Çayırova’da bakır telleri kestiler…

Çayırova’da elektrik direkleri arasındaki bakır telleri keserken suçüstü yakalanan bir şahıs tutuklanırken olay yerinden koşarak kaçan iki kişi de aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Çayırova Valya mevkiinde, elektrik direkleri arasında bulunan 300 metre uzunluğundaki havai bakır kabloları demir kesme makasıyla keserken polis tarafından suçüstü tespit edilen 3 kişiden biri olan A.C.Ç. (E-27) tutuklandı. Olay yerinden kaçan F.E.(E-40) ve H.E.(E-36) aranıyor.