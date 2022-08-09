Çayırova-Bafra yolunda kaza: Sürücü 183 promil alkollü, 2 yolcu yaralı

Çayırova-Bafra ana yolunda bu sabah meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında, Çayırova-Bafra ana yolunun 2’nci kilometresindeki kazada, %183 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan 29 yaşındaki Bayram Ali Yazıcı yönetimindeki KC 991 plakalı araç, Bafra istikametine seyrettiği sırada, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan aracın yolcuları Ali Dikkaya ve Gülüm Alışkın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülüm Alışkın taburcu edilirken, Ali Dikkaya ise boynunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Bayram Ali Yazıcı ise tutuklandı.