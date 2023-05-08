Çavuşoğlu’ndan özel okul harçlarına yönelik somut öneri yok, çağrı var

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ciddi şekilde artan özel okul harçlarına ilişkin somut öneri sunmadı, yalnızca ‘kar marjlarının en az tutulması’ konusunda çağrıda bulundu.

Erhürman’ın ardından Meclis’te söz alan Bakan Çavuşoğlu, özel okul temsilcileriyle birçok kez görüştüklerini ancak yasada okullarla ilgili fiyat belirleme maddesi olmadığını kaydetti.

Harçları döviz üzerinden belirlenen okullarda fiyat değişikliğine gidilmediğinde, bu düzenlemenin TL ile çalışan okullarda yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, harçların 80 bin TL’den başlayıp, 150 bin TL’ye kadar yükselebildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, özel okul harçlarının her sene ciddi şekilde yükseldiğini söyledi, bu tartışmaların sürekli yaşandığını ifade etti, 57 bin öğrencinin 12 bininin özel okullarda eğitim gördüğüne yönelik bilgi verdi.

Devlet okullarında gelecek yıl ilk etapta 2 gün tam gün eğitime başlanacağını söyleyen Çavuşoğlu, en geç 3 yıl içinde ise 5 gün tam gün eğitime geçileceğini açıkladı.