Çavuşoğlu'ndan Barçın'a: “Karpuz kesme, kes sesini”

CTP’li vekillerin salona geri dönmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda gerginlik tekrardan yükseldi.

Kürsüde konuşma yaptığı sırada, CTP’li vekillerin tepkisiyle karşılaşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, doğrudan CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın adını söyleyerek, “Karpuz kesme, daha öğrenecek çok şeyin var” dedi, ardından da “Kes sesini” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu’nun sözlerinin ardından tansiyonun daha da yükseldiği Meclis Genel Kurulu’nda, Barçın da Çavuşoğlu’na yönelik “Terbiyesiz” ifadesini kullandı.

Ardından, UBP’li vekiller Barçın’a yönelik ses yükseltti, tepki gösterdi.

Çevuşoğlu ise Barçın’dan “özür dilemesini” talep etti, Barçın ise “Karpuz kesme” dediğini için bu ifadeyi kullandığını belirtti. Daha sonra Meclis Başkanı Zorlu Töre, “karpuz kesme” ve “terbiyesiz” kelimelerini tutanaktan çıkartılması emrini verdi.