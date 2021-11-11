Çavuşoğlu: Süt fiyatlarına ayarlama yapılacak

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün öğleden sonra süt fiyatlarında ayarlama yapılacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, tarımın sürdürebilir olması gerektiğini söyledi, tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Üreticilerin süt ve yem fiyatlarını artmasını talep ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, dünyada navlun fiyatlarındaki yükselişin sektörü zora soktuğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, dolarda yaşanan yükselişin hesaplamaları alt üst ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Tarıma yapılan destek, efsane denebilecek noktadadır” dedi.

TÜK’ün arpa fiyatını 4 TL’ye satması gerekirken, 2.25 TL’ye sattığını dile getiren Çavuşoğlı, arpa desteğinin 1 TL’ye çekildiğini, bugünlerde fiyat ayarlaması yapılması gerektiğini de kaydetti.

Çavuşoğlu, küçükbaş hayvancılara arpa hibesi yapılmasının gündemde olduğunu aktardı.