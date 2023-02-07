Çavuşoğlu: “Şu ana kadar 10 cesede ulaşıldı, bizim kafilemizden birine ulaşılamadı”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’daki otel enkazındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu, “İnsan gücü ve araç- gereç yetersiz.

Araç gereç geldi, kendi ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Umarım ki çocuklarımıza ulaşacağız” dedi.

Yolun karla kapanması nedeniyle Sivil Savunma cihazlarının da henüz enkazın olduğu bölgeye ulaşamadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün daha çok araç gereçle çalışmanın yapılmasını bekliyoruz ama ne kadar insanımızı kurtarabileceğiz... göreceğiz" dedi.

“Geceyi ailelerle birlikte çadırda, enkaz başında geçirdik”

Geceyi ailelerle birlikte çadırda, enkaz başındaki çalışmaların yanında geçirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, “Burada her şey çok zor. İletişimde de sıkıntılar var. Yer yer iletişim kurabiliyoruz. Binalar yıkık, bölgedeki kayıplar büyük olacak gibi görünüyor.” dedi.

“İnsanlar bazı marketlerin camlarını kırarak erzak alıyor”

Bölgedeki genel durumu anlatan Çavuşoğlu, şunları anlattı:

“Marketler kapalı, her yer kapalı, insanlar bazı marketlerin camlarını kırarak erzak alıyor. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çalışmalar çok yavaş sürüyor çünkü göçük altında hayatta kalan insanları korumak gerekiyor. Kaç çocuğumuzu kurtarabilirsek kurtaralım. Henüz bize ulaşamayan sivil savunma ekipleri ve cihazları var, kar nedeniyle yollar kapalı, bize ulaşamadılar. Burada sürekli kar ve yağmur var.”