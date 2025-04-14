“Sendikalar halen diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüzük değişikliği ile ilgili tartışmaların geldiği noktayı eleştirerek, “Sen daha laik, ben daha Atatürkçü, sen daha dinci tartışmalarıyla sorun çözülmez. Bu tartışmaların kimseye faydası yoktur” dedi.

İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne geçtiğini de belirten Çavuşoğlu, “İrsen Küçük Ortaokulu ile Bekir Paşa Lisesi’nde yaşanan olaylar sadece bir vesiledir. Sendikalar inanç özgürlüğünü engellemeseydi böyle bir düzenleme olmayacaktı” dedi.

Tüzük değişikliğinde hukuk açısından hiçbir sakınca olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, “İfade özgürlüğü olduğu gibi de inanç özgürlüğü de var. Biz bir gecede tüzük değiştirmedik. Bizi bu tüzüğü yeniden yazmaya zorladılar” diye konuştu.

Hemen hemen her yıl gündeme gelen bu konuların rehber öğretmenler ve okul idareleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesine gerek kalmadan çözüldüğünü de kaydeden Nazım Çavuşoğlu, Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğrencinin 2,5- 3 yıldır sınıfa bereyle girdiğini, İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki öğrencinin de okula 17 gün boyunca bu şekilde gittiğini söyledi.

Bu tüzüğü yapmaya sendikalar tarafından zorlandıklarını da belirten Çavuşoğlu, bu süreçte sosyal medya üzerinden bir sürü haddini aşan yorumlar da yapıldığını, Başbakan’ın da bunlara sessiz kalmayarak polise başvurduğunu ifade etti.

“Atatürkçülüğümüzü sorgulamak kimsenin haddine değil” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkı gibi kendisinin de her hücresine kadar Atatürk sevgisi ile dolu olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı Atatürkçü ve laiktir. Öğretmenlerin görevi de ana yurduna, diline, dinine, ırkına bağlı, Atatürk ilkelerine ve evrensel değere sahip çıkan bireyler yetiştirmektir. Ben de bunun için yetkilendirildim” dedi.

Eylemlerde dile getirilen bazı ifadeleri de eleştiren Eğitim Bakanı, “Kimse anayurdun temsilcilerine ‘go home’ diyemez. İnançları, hukuku hiçe saymak gibi davranışlara kapılırlarsa buna cevap vermek zorunda kalırız” dedi.

Sendikaların sürecin hiçbir evresinde uzlaşıdan yana olmadığını da belirten Nazım Çavuşoğlu, sendikacıları “öğrencilerin arkasına sığınmakla” da suçladı.

Çavuşoğlu, “Sendikalar halen diyalog kurmaya hazırsa biz de hazırız ama kimse bize tüzüğü değiştirmek için süre veremez” dedi.

Nazım Çavuşoğlu’nun ardından Başbakan Ünal Üstel de kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Genel Kurulda daha sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlakten Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı görüşüldü.

Tasarı ile ilgili raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Vekili CTP milletvekili Ongun Talat okudu. Tasarının ikinci görüşmesi yapılırken, ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi daha sonraya bırakıldı.

Genel Kurulda son olarak Geçitkale Belediyesindeki 1997-1998 Yıllarındaki Personel Durumu ile Yatırım Giderleri ve İhaleler Konusundaki Sayıştay Denetim Raporu ele alındı.

Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın komite raporunu okumasıyla Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamladı.