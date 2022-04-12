Çavuşoğlu: “Samimi arkadaşı ile iletişimi…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Sanatçı Turgay Hilmi’nin ‘Her şeyini sat, kaç ve bu ülkeye bir daha gelme modundayım’ sosyal medya paylaşımı altına ‘Ne oldu’ sorusu, sosyal medyadan sonra, Meclis Genel Kurulu’nda da gündem oldu.

CTP Milletvekili Armağan Candan, ‘Halktan kopuk yönetim’i eleştirdiği Meclis konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘ne oldu’ sorusuna da atıfta bulundu, Candan’a yanıt Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan geldi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eski bir dostu ile ‘samimi’ iletişiminin, ironi ile itibarsızlaştırma çabasına döndürüldüğünü savundu.