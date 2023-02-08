Çavuşoğlu: Otelden 1 cansız beden daha çıkarıldı

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’deki arama – kurtarma çalışmaları kapsamında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, otelden 16 ölü, 1 de yaralı olmak üzere toplamda 17 kişinin çıkarıldığını da belirtti.

Kanal SİM'e konuşan Çavuşoğlu, ailelerin bulunan kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.