Çavuşoğlu: Otelden 1 cansız beden daha çıkarıldı
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’deki arama – kurtarma çalışmaları kapsamında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşıldığını bildirdi.
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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’deki arama – kurtarma çalışmaları kapsamında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşıldığını bildirdi.
Çavuşoğlu, otelden 16 ölü, 1 de yaralı olmak üzere toplamda 17 kişinin çıkarıldığını da belirtti.
Kanal SİM'e konuşan Çavuşoğlu, ailelerin bulunan kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
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Etiketler : nazım çavuşoğlu, deprem