Çavuşoğlu: Kimliklendirilen tüm kayıplar bu akşam gönderilecek

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıp ve yakınlarının bu akşam 22:00 itibari ile adaya döneceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, kayıpların her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesinin planlandığını belirtti.

İsias Otel enkazında şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda 57.kişiye ulaşıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.saatteyiz. Sabırlı bekleyişimiz sürüyor” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu şöyle dedi:

"Adıyaman’da 5.günümüz ve 111.Saatteyiz. İsias Otel enkazında şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 57. Kişiye ulaştık. Sabırla bekleyişimiz devam ediyor. Teşhisleri tamamlanıp, kimliklendirilen tüm kayıplarımız ve yakınları bu akşam 22:00 itibari ile Adıyaman’dan adamıza hareket edecektir. Kayıplarımızın her akşam düzenli olarak uçak seferleriyle gönderilmesi planlanmıştır."