Çavuşoğlu-Ertuğruloğlu: İki devletli müzakere çağrısı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a istikşafı görüşmelere için davette bulunan Çavuşoğlu, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafı görüşmelere davet ediyoruz." dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise "(Kıbrıs meselesinde) Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." sözlerini kullandı.

Ertuğruloğlu, "Maraş tümüyle ne zaman açılacak" sorusunu yanıtlarken de, şu anda açılan bölümde kişisel mülk olmadığını, kamu arazisi olduğunu savundu, "Envanter çalışmaları sürmektedir, geniş bir çalışmaya ihtiyaç var, hem Kıbrıslı Rum malları hem de Osmanlı vakıf malları araştırılacak" ifadelerini kullandı.