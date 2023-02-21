Çavuşoğlu: Değirmenlik İlkokulu’nda 4 sınıf boşaltıldı, Dikmen’de aileler çocuklarını göndermek istemedi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik İlkokulu’nda sınıflardaki hasar sebebiyle öğrencilerin güvenliği için dört sınıfı boşalttıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, Dikmen İlkokulu’nda ise ailelerin okuldaki hasar nedeniyle ailelerin çocuklarını okula göndermek istemediklerini söyledi, bunu anlayışla karşıladığını belirtti.

Haber Kıbrıs’a konuşan Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki hasarlı okul veya sınıfların durumunun gündemlerinde olduğunu, sürekli olarak toplantılar yaptıklarını ifade etti.

“Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçeyle en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, belediyelerin şu anda okulların kötü durumunun farkına varmaya başladığını ve bunun sevindirici olduğuna değindi.

Dikmen İlkokulu’nda inceleme

Öte yandan Dikmen İlkokulu’nda da bugün belediye ekiplerinin, bakanlık yetkilileri ile incelemelerde bulunduğu, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların planlandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde Dikmen İlkokulu içerisine 2 tane prefabrik sınıf yapılacağını, hasarlı binayla ilgili düzenleme yapılana kadar öğrencilerin eğitimlerine prefabrik sınıflarda devam edeceğini belirtti.