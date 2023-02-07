Çavuşoğlu: “Çocuklara halen ulaşılamadı”

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yoğun çalışmalara rağmen çocuklara halen ulaşılamadığını açıkladı.

Adıyaman’a gittikleri andan bu yana çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Bugün bize katılan 30 kişilik Sivil Savunma ekibimizle daha da güçlüyüz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Adıyaman’da 2. günümüz. Ailelerimizle birlikte çocuklarımızın yanındayız. Üzülerek söyleyebilirim ki tüm yoğun çalışmalarımıza rağmen çocuklarımıza halen ulaşamadık. Dün birlikte geldiğimiz ekiplerimizle geldiğimiz saatten itibaren çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bugün bize katılan 30 kişilik Sivil Savunma ekibimizle daha da güçlüyüz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Dualarınızı esirgemeyin.”