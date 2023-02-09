Çavuşoğlu: “Çalışmalar aralıksız sürüyor, 23’üncü kişiye ulaştık”
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da İsias Otel enkazındaki çalışmaların 4’üncü günde de aralıksız sürdüğünü söyledi, “Yaptığımız çalışmalarla 23. kişiye ulaştık” dedi.
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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da İsias Otel enkazındaki çalışmaların 4’üncü günde de aralıksız sürdüğünü söyledi, “Yaptığımız çalışmalarla 23. kişiye ulaştık” dedi.
Çavuşoğlu, ailelerin sabırlı bekleyişinin de devam ettiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Adıyaman’da 4. günümüz .Ekibimizin ve paydaşlarımızın azimli çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla 23. kişiye ulaştık. Ailelerimizin sabırlı bekleyişi devam ediyor…Allah herkese yardım etsin."
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Etiketler : nazım çavuşoğlu, deprem, isias otel