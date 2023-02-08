Çavuşoğlu: Bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşamadık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman İsias Hotel'de şu ana kadar 14 kişi çıkarıldığını, bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşılamadığını açıkladı.

Çavuşoğlu, 170 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiğini de söyledi.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Adıyaman’da 3. Gündeyiz.170 kişilik ekibimizle aralıksız sürdürülen çalışmalarda toplam 14 kişiye ulaşılmıştır.izmirli Anıl zeybeğin dışındakileri kaybettik.Yakın yığıntılardan çıkan seslere verilen destekle 4 kişi kurtarılmıştır. ği Bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşmış deliz. Bugün arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize ulaşmayı bekliyoruz. Allah evlatlarımızı ve arkadaşlarımızı korusun inşallah."