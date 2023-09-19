Çavuşoğlu: “Biz ikinci günü ekleyince çocuğun ne yiyeceği sorgulanıyor"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Pazartesi ve Salı günleri uygulanacak tam gün eğitimle ilgili toplumda yükselen “çocuklar aç kalacak” kaygılarına ilişkin, “Çocuğun 6 gün ne yediği sorgulanmazken, 7’nci gün ne yediği sorgulanmaya başlandı” şeklinde bir açıklama yaptı, “Aileler bu sorunları çözmek zorundadır ve çözecekler” dedi.

BRT’de katıldığı programda konuşan Çavuşoğlu, “Bunca zamandır çocuklar Pazartesi günleri tam gün eğitim alıyor, haftada 1 gün çocukların ne yediğini kim sorguladı? Öğrenciler arasında ekonomik eşitsizlik olduğu malum, bunu reddetmiyoruz. Ama biz tam gün eğitimi Pazartesi ve Salı yapıyoruz. Sadece 1 gün ekliyoruz” dedi.

“Çocuğun geriye kalan 6 gün ne yediği sorgulanmazken, 7’nci gün ne yediği sorgulanmaya başlandı” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Biz ikinci günü ekleyince ne yiyeceği sorgulanıyor. Ben de sorguluyorum. Ama şu anda okulların 1 gün süreyle uzatılması felakete yol açmaz” dedi.

Çavuşoğlu, “Aileler bu sorunları çözmek zorundadır ve çözecekler” şeklinde konuştu.

Yoksul ailelerin çocukları için Bakanlar Kurulu’nda bir öneri gündeme getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu. “Başbakan, fakir çocukların yemek ihtiyaçları için okullara bir miktar bütçe çıkaralım dedi. Bu seneki bütçeye bunu ekleyeceğiz” dedi.