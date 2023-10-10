“Çavuşoğlu başvursun dedi, istihdam edildi”

Gıda mühendisi olan eşinin geçici öğretmen olarak istihdam edilmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT’de katıldığı programda açıklama yaptı.

Yeşilırmak, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eşi için “gıda teknolojileri” branşına yönelik kadronun ne zaman açılacağını sorduğunu, Çavuşoğlu’nun ise kendisine “seneye açılır ama şimdi başvursun” dediğini, bunun üzerine de geçici öğretmen olarak istihdam edildiğini açıkladı.

Eşi ile ilgili çıkan haberlerin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Yeşilırmak, “Haberler, yorumlar çok çirkin” dedi.

Yeşilırmak ayrıca, haberlerde yazanların aksine eşinin pedagojik enformasyon aldığını da söyledi.