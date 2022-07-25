Çavuşoğlu Ankara'ya gidecek

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.

Çavuşoğlu, iki günlük ziyareti kapsamında, yükseköğrenimle ilgili GCE ve A-Level konularında TC Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM yetkilileriyle görüşmelerde bulunup, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret edecek.

Nazım Çavuşoğlu'nun Ankara ziyaretine ilişkin BRT haberine göre Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST’te “İlke” isimli elektrikli araçla elde ettikleri iki birincilik ödülüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Bu başarıda imzası olan tüm öğretmen, idareci ve öğrencileri sevgi ve saygıyla alkışladığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Hazırlık aşamasında kendilerini ziyaret etmiştim, çok motiveydiler. Bir başarı geleceği belliydi. İnandılar, çalıştılar ve başardılar” dedi. TEKNOFEST’in meslek liselerinin de yarıştığı çok geniş çaplı bir festival olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Tüm meslek liselerini geride bırakarak, takım olarak iki birincilik aldık. En iyi performans ve ön video da birincilik aldık. Eğitim camiamızda büyük bir moral oldu. Umut ederim ki gelecek yıl çok daha iyi, insanlığa faydası olacak, modellerle arayışlarla araştırmalarla öğrencilerimiz yola devam edecek” diye konuştu.

Müteahhitlerin ihalelere katılımı konusuna da değinen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Maalesef şu anda istediğimiz seviyede değil, küçük küçük ihalelere katılmaya başladılar. Ama büyük ihalelerimiz, halen beklemede süreç içerisindedir. Eğitimi bu eylemlerin dışında tutmalarını rica ettik. Kaybedecek zamanımız kalmadı. Sorun daha tam anlamıyla çözülmemiştir. Birim fiyatları yenilendi önümüzdeki ihaleleri bekliyoruz”

Çavuşoğlu, yükseköğrenimle ilgili olarak ÖSYM’nin sayfasını kişisel kullanıma açık olduğunu ve toplu başarı listesinin ellerine ulaşmadığını belirterek, yarın Ankara ziyaretinde bu merkezlerle de görüşmeler yapacağını ve verilere ulaşabileceğini kaydetti.

Üniversitelerin kontenjan sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Biz göreve geldiğimizde bayağı aşağıya çekilmişti, bir önceki yılın neredeyse yarı yarıya oranında YÖK’ün bunu düzelttiğini ve şu anda üniversitelerimizin kontenjan sayısı bir önceki seneye göre, yüzde 11’den fazla bir noktaya getirildi. Umut ederim ki öğrenci sayısı anlamında iyi bir yıl olacaktır” ifadelerini kullandı.