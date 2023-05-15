“Çatışmanın Aynası – İkonoklast Tartışmalar 2” fotoğraf sergisi, Gazimağusa Suriçi’nde açılıyor

“Çatışmanın Aynası – İkonoklast Tartışmalar 2” fotoğraf sergisi, bugün saat 18.00'de Gazimağusa Suriçi’nde bulunan Bandabulya’da açılyor.

Sergi organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre, akademik analiz ve sanatsal pratiği bir araya getirmesiyle bilinen Profesör Nico Carpentier'in bir eseri olan sergide, 33 metal stantta gruplandırılmış 93 fotoğraf Kıbrıs'taki anıtları ve bunların adanın her iki tarafında hakim olan ideolojilerle nasıl kesiştiğini ele alıyor.

Anıtların baskın düşünme biçimlerini nasıl ilettiğine, aynı zamanda bazen onları nasıl eleştirdiklerine dair akademik ve sanatsal bir araştırma olduğu belirtilen serginin ayrıca “Kıbrıs'ın güney ve kuzeyindeki anıtların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu, ne kadar benzer ve farklı olduklarını da araştırdığı” da belirtildi.

Açıklamada, Nico Carpentier'in sergiyle ilgili “Kıbrıs'ın her yerinde bu heykelleri ve anıtları görüyoruz, ancak onlara ve bize gerçekten ne anlattıklarına yeterince dikkat etmiyoruz. Onlar geçmişin, bugünün ve geleceğin sesidir ve kendimizi daha iyi anlamamızı sağladıklarından dolayı onlara kulak vermeliyiz” ifadelerine de yer verildi.

Sergi, bugün 18.00-20.30 saatleri arasında, 16-19 Mayıs tarihlerinde 08.00-19.00 saatleri arasında, 20 Mayıs Cumartesi ise 08.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.