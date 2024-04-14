"Çatışma ortamı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in dengelerini etkileyecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Orta Doğu'da yaşanan hareketliliği değerlendirdi, "Böyle bir çatışma alanının oluşması, sadece iki devlet arasında kalmayacak, Orta Doğu’nun ve Doğu Akdeniz’in dengelerini etkileyebilecek sonuçlara yol açacaktır" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Toros, "Uluslararası ilişkilerde yoğun ve etkili bir diplomasi faaliyeti başlatılmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Toros'un paylaşımı şöyle:

"İsrail’in Şam’da bulunan İran konsolosluğuna düzenlediği ve 7 askeri danışmanın ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına misilleme niteliğinde, İran dün gece İsrail’e yönelik çok sayıda dron ve füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran’ın dini lideri Hameney’in ‘İsrail’e sert bir cevap verilecektir’ açıklaması, dikkatleri olası bir İran-İsrail savaşına çekti.

Doğal olarak böyle bir çatışma alanının oluşması, sadece iki devlet arasında kalmayacak, Orta Doğu’nun ve Doğu Akdeniz’in dengelerini etkileyebilecek sonuçlara yol açacaktır.

Kapsamlı bir savaş olasılığı şu anda zayıf görülse de, taraflar arası gerginliğin bir bölgesel savaşa dönüşme olasılığının önlenmesi için sadece kınama mesajları yayınlamakla kalmamalı, uluslararası ilişkilerde yoğun ve etkili bir diplomasi faaliyeti başlatılmalıdır!"