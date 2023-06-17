Çatalköy’de korkutan kaza

Çatalköy’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü ile taksi çarpıştı, toplamda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, bugün saat 04.15 sıralarında, Çatalköy’de meydana geldi.

25 yaşındaki Simge Kalyoncu, 117 mlgr alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçerek, anayola dikkatsizce giriş yaptı; o esnada anayol üzerine süratli ve dikkatsizce seyreden 39 yaşındaki Salahi Debreli yönetimindeki aracın önünü tıkayarak çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile Debreli’nin kullanımındaki araç yolun solundan dışarıya çıkıp reklam tabelasına çarpıp, tekrardan kontrolsüzce yola girip yolun sağından dışarıya çıkarak kaldırım üzerinde durdu. Kalyoncu’nun kullanımdaki araç ise yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp bir markete ait park alanı içerisinde, park halinde bulunan MT 715 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile Kalyoncu’nun aracında yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Fırat Buran ve 22 yaşındaki Melis Tat yaralanarak Girne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların, tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındıkları bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.