Çatalköy’de hasar büyük

Fehime ALASYA

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy’deki ilk etaptaki tespitlerinde; 44 konutun etkilendiği, bunların 18’inin ağır şekilde hasar aldığı, 17 işyerinin 10’unun ağır hasar ile etkilendiği, 18 aracın 9’unun kullanılamayacak hale geldiğinin belirlendiğini ifade etti.

Bunun yanında üç köpeğin de telef olduğunu aktaran Hulusioğlu, Çatalköy Sanayi Bölgesi ve Esentepe’nin ise önceki akşam saatlerine dek hala elektriksiz olduğu bilgisini paylaştı.

Tüm gün belediye ekiplerinin esnafa yardımcı olduğunu anlatan Hulusioğlu, Pazartesi günü ise hasarlarla ilgili maddi tespit çalışması yapılacağını kaydetti.

“Prefabrik binalar mimar ve mühendislerimiz tarafından yeniden gözden geçirilmeli”

"Bu prefabrik binalar mimar ve mühendislerimiz tarafından yeniden gözden geçirilmeli. Birçoğu uçtu gitti" şeklinde konuşan Hulusioğlu, oluşturulan afet yönetim kurulu içinde yerel yönetimlerin yer almamasını da eleştirdi. “Zaten Başbakan yok, muhatap yok" diyen Hulusioğlu, yaşananları böyle aktardı.