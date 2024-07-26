Çatalköy'de cinayet şüphesi!

Çatalköy'de sakin 57 yaşındaki Andrew Paul Cullen evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Cullen’in bugün saat 10.00 sıralarında bulunduğu, ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan YENİDÜZEN’in bölgeden edindiği bilgilere göre, boğazından yaralanması sonucu hayatını kaybeden Cullen’in cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda polis, olay yerinde derin bir soruşturma başlatmış durumda.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarını sürdürdüğü olayla ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.