Çatalköy'de 80 yaşındaki Robert David John Sykes hayatını kaybetti

Çatalköy’de sakin 80 yaşındaki Robert David John Sykes (E) evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında evinin giriş kısmında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Sykes’e yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Robert David John Sykes’in ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

Denizde bulunan Cebiroğlu’nun ölüm sebebi “yüksekten düşme, beyin kanaması ve boğulma”

Öte yandan 14 Eylül’de Girne’de deniz içinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 48 yaşındaki Adnan Cebiroğlu’na yapılan otopside ölüm sebebi “yüksekten düşme, beyin kanaması, suda boğulma ve asfiksi” olarak belirlendi.

Girne’de sakin Cebiroğlu, 14 Eylül’de saat 03.50'de Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi'ndeki sahil kenarında deniz içinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştu.

Yürütülen ileri soruşturmada Cebiroğlu’nun sahil kenarındaki duvarda arkası denize bakar şekilde oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düştüğü tespit edilmişti.

Park halindeki araçtan 4 bin TL çaldı, tutuklandı

Girne’de park halindeki araçtan 4 bin TL çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de Cambaz Ali Sokak’taki araç park yerinde bir şahsa ait aracın torpido gözünde muhafaza edilen 4 bin TL nakit paranın 15-16 Eylül tarihleri arasında çalınmasının polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen Y.K.(K-24) tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde iş yeri kapatma saatine uymayan bir market işletmecisine yasal işlem yapıldı. (tak)